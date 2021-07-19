В Совфеде отвергли идею ГИБДД об отмене ТО

В частности, сенаторы считают, что нужно обязать водителей возить с собой диагностические карты и предъявлять их по требованию инспектора. Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 руб.

Также в верхней палате парламента предложили усилить борьбу с мошенничеством, в частности, с получением диагностических карт онлайн без предоставления машины. В законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» сенаторы посоветовали внести поправки для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт».