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В Совфеде отвергли идею ГИБДД об отмене ТО

Алиса Селезнёва
19 минут назад
Сенаторы направили в правительство России собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, предложив не только сохранить, но и ужесточить существующие правила. Об этом пишет газета «Коммерсант».
В Совфеде отвергли идею ГИБДД об отмене ТО
Фото: ТАССТАСС
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий российских автовладельцев от обязанности предоставлять документ о ТО при заключении договора ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.
В ГИБДД предложили вообще отменить обязательный техосмотр для владельцев легковых авто и мотоциклов, при этом прошедших проверку добровольно предложено поощрять скидками при страховании машины.
В свою очередь в Совете Федерации не поддержали идею ГИБДД об отмене ТО и предложили не только сохранить техосмотр, но и ужесточить действующие сейчас правила.
В частности, сенаторы считают, что нужно обязать водителей возить с собой диагностические карты и предъявлять их по требованию инспектора. Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 руб.
Также в верхней палате парламента предложили усилить борьбу с мошенничеством, в частности, с получением диагностических карт онлайн без предоставления машины. В законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» сенаторы посоветовали внести поправки для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт».
Автоновости,Владимир Путин,ГИБДД,Совет Федерации,Правительство РФ,Газета "Коммерсантъ",
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