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Tesla запустила подписку на "полный автопилот"

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53 минуты назад
"Полный автопилот", несмотря на название, не делает электрокары Tesla совершенно автономным средством передвижения. За рулем все равно обязан находиться водитель, который должен быть готов в случае необходимости взять управление на себя.
Tesla запустила подписку на "полный автопилот"
Фото: ©mnb.mn©mnb.mn
Стоимость подписки на "полный автопилот" (Full Self Driving, FSD) составила $199 в месяц. Раньше пакет FSD можно было купить, единоразово выплатив $10 тыс., сообщает телеканал CNBC со ссылкой на одного из владельцев электромобиля.
Подписка выступает своего рода альтернативой единовременной покупке. Приобрести ее можно в том случае, если электромобиль клиента оснащен компьютером HW3.0. Если такого устройства нет, его можно купить за $1500. Клиентам, ранее приобретавшим "продвинутый автопилот" (Enhanced Autopilot), предоставляется скидка. Они будут доплачивать за полную версию только $99 в месяц.
В пакет входят различные автоматизированные функции помощи водителю. В частности, перемещение электромобиля в ограниченное пространство и выезд из него, маневрирование среди объектов для поиска владельца, автосмена полосы движения, навигация на автопилоте, автоматическая парковка.
Автоновости,Tesla,
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