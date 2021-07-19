Tesla запустила подписку на "полный автопилот"

"Полный автопилот", несмотря на название, не делает электрокары Tesla совершенно автономным средством передвижения. За рулем все равно обязан находиться водитель, который должен быть готов в случае необходимости взять управление на себя.

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Стоимость подписки на "полный автопилот" (Full Self Driving, FSD) составила $199 в месяц. Раньше пакет FSD можно было купить, единоразово выплатив $10 тыс., сообщает телеканал CNBC со ссылкой на одного из владельцев электромобиля.

Подписка выступает своего рода альтернативой единовременной покупке. Приобрести ее можно в том случае, если электромобиль клиента оснащен компьютером HW3.0. Если такого устройства нет, его можно купить за $1500. Клиентам, ранее приобретавшим "продвинутый автопилот" (Enhanced Autopilot), предоставляется скидка. Они будут доплачивать за полную версию только $99 в месяц.