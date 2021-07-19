Собран первый кузов турецкого электромобиля TOGG

Первый турецкий электрокар все ближе к серии. Турецкая автомобильная инициативная группа (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или TOGG) похвасталась в Twitter фотографиями процесса производства первого кузова «товарного» электрокроссовера, который был собран в особой экономической зоне в Гебзе недалеко от Стамбула. Как отмечают создатели в соцсетях, при изготовлении кузова использовались исключительно отечественные детали.

Фото: TOGG TOGG

Компания TOGG была запущена в 2018 году, а в декабре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил прототипы пилотных моделей – кроссовера и седана, причем первого прочили в конкуренты Tesla Model X. Всего же в линейке TOGG к 2030 году будет пять моделей: седан и кроссовер С-класса, хэтчбек, а также компактвен и небольшой кроссовер В-сегмента.

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Первым дебютирует более крупный вседорожник. Он получит колесную базу длиной 2,8 метра и две версии: с 200-сильным электромотором, расположенным на задней оси, и с двумя двигателями (по одному на каждой оси), выдающими в сумме 400 сил. «Младшая» версия сможет разгоняться с места до первой «сотни» за 7,6 секунды, а более мощная – за 4,8 секунды, что сравнимо с показателем Model X.

Запас хода будет зависеть от выбранной батареи. Емкости пока не разглашаются, однако уже известно, что на одном заряде кроссовер TOGG сможет проехать от 300 до 500 километров. Зарядить батарею на 80 процентов можно будет за полчаса. Кроме этого, турецкой новинке обещан автопилот третьего уровня и миниатюрные камеры вместо зеркал заднего вида, которые выводят изображение на небольшие экраны в салоне.