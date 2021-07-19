Автоэксперт оценил «доморощенные» способы экономии бензина

Автомобильный обозреватель, ведущий программы «Гараж» на «Эхе Москвы» Сергей Асланян заявил, что «доморощенные» методы не позволят сэкономить на бензине заметно больше, чем предусмотрел производитель авто. Об этом сообщает News.ru

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Асланян посоветовал не экспериментировать ради «пол-литра бензина ценой перенапряжения».

Он подчеркнул, что современные автомобили при малых объемах двигателя за счет турбины потребляют гораздо меньше топлива, чем их предшественники.

«По большому счёту, не существует никаких доморощенных методов, которые были бы гениальнее, чем инженеры заводов», - заявил автоэксперт.

Он отметил, что некоторые водители для экономии топлива пробуют «раскрутить мотор» со второй передачи и перейти на пятую, меньше тормозить и чаще переключаться на нейтральное положение. По мнению Асланяна, все эти манипуляции лишь утомят водителя и позволят сэкономить максимум пол-литра бензина.

Совет для экономии топлива российским водителям ранее дал эксперт VYGON Consulting Иван Тимонин. Он рассказал, что переход с бензина на газомоторное топливо позволяет снизить траты водителей на заправку в три раза

По его подсчетам, у бензиновой Lada Vesta траты на топливо составляют три рубля за километр, а у этого же автомобиля на компримированном природном газе (КПГ) – один рубль.