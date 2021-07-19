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Французы выяснили, из-за чего возникает агрессия на дороге: вывод удивительный

Quto.ru
1 час назад
Французский бренд Citroen провёл исследование с целью выяснить, какие факторы влияют на уровень дорожной агрессии. Как оказалось, дело в уровне комфорта. Чем его больше, тем ниже степень озлобленности у автомобилистов во время стрессовых ситуаций.
Агрессию на дорогах связали с некомфортностью автомобиля
Фото: CitroenCitroen
Согласно собственному исследованию марки Citroen, порядка 40% опрошенных респондентов в Великобритании связывают уровень агрессии на дороге с недостаточным уровнем комфорта в машине.
Из 2 000 водителей, принявших участие в опросе, 62% признали, что испытывали приступы ярость во время движения, ещё 47% стали жертвами дорожной ярости со стороны других водителей. Примерно 50% опрошенных указали, что ярость провоцируют дорожные заторы. У 39% респондентов ярость вызывает опасный обгон, у 37% – неиспользование поворотников. 37% респондентов приходится сдерживать себя в центрах городов, 29% раздражаются на кольцевых развязках, 25% – на автомагистралях. 55% водителей при этом сигналят, 51% опрошенных ругается.
В компании Citroen подчеркнули, активно борются с проявлениями агрессии путём внедрения программы Citroën Advanced Comfort. В частности, модель C3 Aircross в рамках программы оснащается более комфортным креслом с увеличенной на 15 мм толщиной упругого материала в подушке. Это, якобы, делает автомобилистов хотя бы чуточку добрее.
Автоновости,Citroen,
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