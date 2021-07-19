Агрессию на дорогах связали с некомфортностью автомобиля

Из 2 000 водителей, принявших участие в опросе, 62% признали, что испытывали приступы ярость во время движения, ещё 47% стали жертвами дорожной ярости со стороны других водителей. Примерно 50% опрошенных указали, что ярость провоцируют дорожные заторы. У 39% респондентов ярость вызывает опасный обгон, у 37% – неиспользование поворотников. 37% респондентов приходится сдерживать себя в центрах городов, 29% раздражаются на кольцевых развязках, 25% – на автомагистралях. 55% водителей при этом сигналят, 51% опрошенных ругается.