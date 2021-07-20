Подсчитана стоимость трассы Казань - Екатеринбург

"Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута Казань–Екатеринбург по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении Росавтодора, составляет 547 километров. Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 миллиарда рублей", — сказали в Росавтодоре.
"Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", — добавили в пресс-службе.