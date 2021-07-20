Президент АвтоВАЗа анонсировал новое семейство Lada

"Впереди нас ждёт четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B", - сказал Николя Мор.
Марка Renault в 2022 году запустит производство нового поколения Logan и Sandero на платформе CMF-B.Тестовые прототипы седана и хэтчбека уже неоднократно замечали на дорогах Тольятти.
Кроме заявленного преемника Lada Niva, в семейство войдут модернизированная Lada Vesta (выйдет в 2022 году), а также кроссовер C-класса, который будет "близнецом" Dacia Bigster.
Кроме того, Николя Мор анонсировал пять новинок в модельном ряду Lada, только о последней пока ничего неизвестно.