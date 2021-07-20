Президент АвтоВАЗа анонсировал новое семейство Lada

Марка Renault в 2022 году запустит производство нового поколения Logan и Sandero на платформе CMF-B.Тестовые прототипы седана и хэтчбека уже неоднократно замечали на дорогах Тольятти.

Кроме того, Николя Мор анонсировал пять новинок в модельном ряду Lada, только о последней пока ничего неизвестно.