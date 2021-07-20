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Volkswagen отправляет в отставку американский Passat

Motor.ru
1 час назад
Американское подразделение Volkswagen анонсировало появление на рынке «прощальной» спецверсии седана Passat. Модель снимут с производства до конца 2021 года, но прежде местным дилерам отгрузят 1973 автомобиля в исполнении Limited Edition — количество экземпляров в лимитированной серии отсылает к году дебюта самого первого Passat в Германии. На выбор предложат четыре цвета кузова: красный, темно-зеленый, белый и черный.
Volkswagen отправляет в отставку американский Passat
Фото: © Volkswagen US© Volkswagen US
Количество автомобилей в разных расцветках тоже выбрано не случайно. Например, было выпущено 411 красных Passat Limited Edition — это внутренний код модели первой генерации. Черных автомобилей всего 615 экземпляров, где 6 обозначает шесть поколений, 1 — одно поколение, которое производилось в США, и 5 — пять десятилетий присутствия Passat на американском рынке. Белых «Пассатов» собрано 524 штуки, что указывает на дату официального открытия завода Volkswagen в штате Теннеси (24 мая 2011 года), а темно-зеленых — 423 штуки, это код города Чаттануга, где находится предприятие.
У «прощальной» версии есть и другие особенности. Например, на дне подстаканников между передними креслами нанесены два рисунка: первый — это карта города Чаттануга, а второй — схема завода Volkswagen. На спинках водительского и пассажирского кресел надписи «1 of 1973» (порядковый номер автомобиля в серии) и «Chattanooga 2011». В списке оснащения указаны 18-дюймовые диски и подогрев сидений.
Цены на Passat Limited Edition начинаются от 30 295 долларов (около 2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу), причем за седан в красном кузове придется доплатить еще 395 долларов (почти 30 тысяч рублей).
На упомянутом заводе в Чаттануге продолжат собирать кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport, а освободившиеся после ухода Passat мощности задействуют для производства электрического Volkswagen ID.4. Последний встанет на конвейер в 2022 году.
Автоновости,Volkswagen,
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