Volkswagen отправляет в отставку американский Passat

Американское подразделение Volkswagen анонсировало появление на рынке «прощальной» спецверсии седана Passat. Модель снимут с производства до конца 2021 года, но прежде местным дилерам отгрузят 1973 автомобиля в исполнении Limited Edition — количество экземпляров в лимитированной серии отсылает к году дебюта самого первого Passat в Германии. На выбор предложат четыре цвета кузова: красный, темно-зеленый, белый и черный.

Фото: © Volkswagen US © Volkswagen US

Количество автомобилей в разных расцветках тоже выбрано не случайно. Например, было выпущено 411 красных Passat Limited Edition — это внутренний код модели первой генерации. Черных автомобилей всего 615 экземпляров, где 6 обозначает шесть поколений, 1 — одно поколение, которое производилось в США, и 5 — пять десятилетий присутствия Passat на американском рынке. Белых «Пассатов» собрано 524 штуки, что указывает на дату официального открытия завода Volkswagen в штате Теннеси (24 мая 2011 года), а темно-зеленых — 423 штуки, это код города Чаттануга, где находится предприятие.

У «прощальной» версии есть и другие особенности. Например, на дне подстаканников между передними креслами нанесены два рисунка: первый — это карта города Чаттануга, а второй — схема завода Volkswagen. На спинках водительского и пассажирского кресел надписи «1 of 1973» (порядковый номер автомобиля в серии) и «Chattanooga 2011». В списке оснащения указаны 18-дюймовые диски и подогрев сидений.