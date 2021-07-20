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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за гаджеты в руках автомобилистов

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков призвал ужесточить ответственность за манипуляции с любым гаджетом в руках водителя до максимальной в рамках КОАП, чтобы уменьшить количество ДТП. Его слова приводит РИА «Новости».
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за гаджеты в руках автомобилистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Необходимо поднять ответственность за любые манипуляции с любым гаджетом в руках <...> Водители пользуются ими на ходу, рассматривают фотографии, пишут смс. В Израиле за любой гаджет в руке следует штраф», — рассказал Лысаков.
Он отметил, что это не должно касаться навигаторов, которые стоят на панели автомобиля или висят на стекле.
По мнению Лысакова, необходимо при помощи камер фиксировать любой предмет у головы или если видно, что этот предмет отвлекает человека, и назначать максимальный штраф в рамках КОАП в размере 5 тыс. руб.
Ранее 18-летняя девушка сбила троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы. Двое из них скончались после госпитализации. Одного выписали из больницы.
Автоновости,Вячеслав Лысаков,Госдума,РИА Новости,
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