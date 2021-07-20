Биржевая цена Аи-92 установила рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд установила рекордное значение, следует из данных биржи.

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По итогам торгов во вторник биржевая цена Аи-92, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 56 751 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,82%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.

Бензин Аи-95 продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года — 59 784 рубля за тонну. По итогам торгов во вторник его цена подросла на 0,54% и составила 59 498 рублей за тонну.

Минэнерго РФ ранее сообщало, что ожидает поставки бензина на внутренний рынок в июле на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года благодаря сокращению экспорта. При этом рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен, отмечало министерство.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) во вторник также выросла на 0,8% после резкого падения на 2,7% в понедельник. Теперь цена на СУГ составляет 38 817 рублей. На прошлой неделе она три дня подряд обновляла максимумы, достигнув рекорда в 39 577 рублей за тонну.