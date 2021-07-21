Завод «ЛАДА Запад Тольятти» выпустил последнюю LADA Niva Travel

Завод « ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-АВТОВАЗ) прекратил выпуск автомобилей. Как сообщает паблик Avtograd news, вчера, 20 июля, с конвейера этого предприятия сошел последний внедорожник LADA Niva Travel, выпускавшийся здесь с 2002 года. Теперь эту модель будут производить на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти – на линии Niva Legend, а завод «ЛАДА Запад Тольятти» будет законсервирован. В результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Фото: АВТОВАЗ АВТОВАЗ

Напомним, с мая на конвейере АВТОВАЗа налажена тестовая сборка Lada Niva Travel для отработки всей технологической цепочки производства. Сроки начала серийного выпуска этой модели на головном предприятии АВТОВАЗа в пресс-службе компании агентству «АВТОСТАТ» не уточнили. Ранее сообщалось, что проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года.

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В декабре 2019 года АВТОВАЗ выкупил 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании General Motors . Стоимость сделки, согласно отчетности АВТОВАЗа за 2019 год, составила 471,8 млн рублей (6,5 млн долларов). Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. В июле 2020-го АВТОВАЗ запустил производство и продажи внедорожника Niva под маркой LADA, а в декабре на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» стартовал выпуск обновленной модели под названием LADA Niva Travel.

Автомобиль предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 796 тыс. 900 рублей и 897 тыс. 900 рублей соответственно. LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.