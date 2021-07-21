Завод «ЛАДА Запад Тольятти» выпустил последнюю LADA Niva Travel

Завод «ЛАДА
Запад Тольятти» (бывший GM-АВТОВАЗ) прекратил выпуск автомобилей. Как сообщает паблик Avtograd news, вчера, 20 июля, с конвейера этого предприятия сошел последний внедорожник LADA Niva Travel, выпускавшийся здесь с 2002 года. Теперь эту модель будут производить на основной площадке АВТОВАЗа
в Тольятти – на линии Niva Legend, а завод «ЛАДА Запад Тольятти» будет законсервирован. В результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».