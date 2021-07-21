Infiniti представит в России новые кроссоверы QX55 и QX60

Японская компания Infiniti представит до конца 2021 года на российском авторынке новые кроссоверы QX55 и QX60. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В качестве мотора у QX55 стоит безальтернативный бензиновый турбоагрегат VC-Turbo объёмом 2,0 л. В России будет предлагаться двигатель с уменьшенной до 249 «лошадей» мощностью. Это сделано специально, чтобы российские автолюбители могли рассчитывать на более выгодную ставку транспортного налога.