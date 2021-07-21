Кроссовер Geely КХ11 в России: дешевле, чем ожидалось

В Китае начались продажи кроссовера Geely КХ11, для которого на местном рынке выбрали название Xingyue L. Заказы на модель принимали с конца мая: только за первые двое суток машину захотели приобрести более 10 тысяч человек. При этом изначально сообщалось, что цены на Xingyue L будут начинаться от 148 тысяч юаней (почти 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу), однако в ходе запуска объявили иную начальную стоимость: всего 137,2 тысячи юаней (1,58 миллиона рублей). Автопроизводитель позиционирует новинку как флагмана линейки и обещает привезти её в Россию.

Фото: © Geely © Geely

В основу кроссовера легла архитектура CMA, разработанная совместно с Volvo и знакомая россиянам по модели Tugella. Под капотом у Xingyue L — безальтернативная 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» Volvo Drive-E, которая, в зависимости от версии, развивает 218 либо 238 лошадиных сил. Переднеприводным модификациям положен семиступенчатый «робот», полноприводным — восьмидиапазонный автомат Aisin.

Даже самые простые версии модели получат подушки безопасности занавесочного типа и метровую панель, объединяющую в себе цифровую «приборку» и экран мультимедийной системы. А самый навороченный Xingyue L, с трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Bose, караоке с микрофоном и системой автономной парковки с дистанционным управлением, оценили в Китае в 185,2 тысячи юаней (2,13 миллиона рублей).

Geely

Ранее в Geely подтвердили, что КХ11 появится в России: модель ждут на нашем рынке в 2022 году. С большой долей вероятности ее переименуют — для кроссовера могут выбрать совершенно новое название, как это произошло с кросс-купе Tugella, либо воспользуются одним из тех, которые уже запатентованы в России: Antares и Sirius.