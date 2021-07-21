Tesla поделится зарядками для электрокаров с другими марками

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что компания собирается открыть фирменные зарядные станции Supercharger для других электрокаров. Об этом Маск сообщил в твиттере, отвечая на вопрос о специальном разъеме, который используется для зарядки автомобилей Tesla. До конца нынешнего года использовать одну из самых широких в мире сетей зарядок смогут владельцы электрокаров других марок, однако до этого «Тесле» предстоит решить вопрос с адаптерами и изменить мобильное приложение.

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В отличие от других производителей электрокаров, Tesla изначально решила не полагаться на сторонние сети зарядок и построила с нуля свою собственную. На сегодняшний день в арсенале «Теслы» насчитывается более 25 тысяч зарядных стоек Supercharger на 2700 станциях по всему миру. Однако пока заряжаться от них могут только электрокары Tesla: в этом отличие Supercharger от, к примеру, европейской сети Ionity, а также Electrify America или ChargePoint, работающих в США.

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Tesla уже не раз говорила о том, что собирается открыть свои зарядки для других, однако до сих пор этого не произошло: в прошлом году Маск рассказал, что некоторые автопроизводители начали эксплуатировать станции Supercharger, однако подробностей не раскрыл.

Месяц назад компания подтвердила планы в беседе с норвежскими чиновниками. По данным Electrek, речь идет не о нескольких станциях в Норвегии, а об открытии всей сети, которой смогут пользоваться владельцы всех «зеленых» машин при помощи адаптеров и мобильного приложения.

«Мы сделали наш собственный разъем, так как в то время не было никакого стандарта, а Tesla была единственным производителем, выпускающим электрокары с большим запасом хода. Это относительно тонкий разъем для зарядки низкой и высокой мощности. Однако до конца 2021 года мы откроем нашу сеть для других электрокаров», – написал Маск в Twitter.

Адаптер-переходник, который разработает Tesla, придется использовать водителям в США. В Европе же компания на сегодняшний день использует стандарт CCS (Combined Charging System), поэтому ей остается внести изменения в мобильное приложение.