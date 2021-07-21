Сок, кефир и валерьянка: какие продукты могут лишить водительских прав

В жаркие дни лета российские автомобилисты употребляют большие объемы различных видов прохладительных напитков. При этом распитие фруктовых соков не первой свежести, кисломолочной продукции или употребление некоторых лекарств накануне поездки за рулем до сих пор вызывает множество споров.

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Внимание данной проблеме уделяют и в ГИБДД . Так, в марте этого года инспекторы организовали эксперимент, в котором участвовали водители из числа добровольцев. Они пили кока-колу, квас и кефир, а затем их проверяли на алкотестере. Итоги тестирования не показали присутствие паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Но до 24 июля 2013 года в России не существовало минимально допустимых норм алкоголя в крови, а действовали нулевые нормативы. То есть потерять права можно было даже за стакан выпитого кефира.

Как сообщает издание Autonews.ru , если человек планирует управлять автомобилем, то по рекомендациям медиком не следует пить больше трех литров кефира за раз, а садиться за руль нужно не раннее, чем спустя час после этого. При этом отмечается, что вряд ли кто сможет выпить такой большой объем напитка за один прием.

Относительно фруктовых соков не первой свежести, они помимо брожения и выделения этилового спирта могут оказать существенное отрицательное воздействие на кишечник - вплоть до отравления. Поэтому такие напитки лучше не употреблять.