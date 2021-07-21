Машиностроительный завод «АвтоВАЗ» предоставит российским гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, скидки на техобслуживание, запчасти и аксессуары. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов «Lada Dеталь», — говорится в сообщении.

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По информации завода, для участия в данной акции необходимо предъявить QR-код с информацией о вакцинации.

Уточняется, что владельцам автомобилей Lada в дилерских центрах плановое техобслуживание обойдется на 10% дешевле, а привитые покупатели запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах «Lada Dеталь» получат скидку в пять процентов.

Василий Власов ( В России предложили материально стимулировать людей пожилого возраста на прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. С предложением ввести такое пособие для пенсионеров выступил депутат Государственной думы РФ ЛДПР ).

Свою идею парламентарий изложил в письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова , передаёт RT. Он указал на то, что в настоящее время власти ряда регионов России пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, однако на федеральном уровне такого единого решения на данный момент нет. При этом, по его словам, предоставление таких пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для людей старшего возраста в вопросе вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России власти уже предусмотрели единовременные стимулирующие выплаты для пожилых людей за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Так, на Чукотке люди старше 60, которые сделали прививку от COVID-19, могут получить 2 тысячи рублей. В начале июня в Магаданской области пенсионерам начались выплаты по одной тысяче рублей. Причём получить стимулирующую выплату можно за первую или вторую прививку, сделанную до 1 июля.

"Делимобиль" снизит на 70% стоимость поездок для пассажиров, которые едут на вакцинацию в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис каршеринга "Делимобиль" с сегодняшнего дня будет предоставлять 70% скидку по фикс-тарифу на поездки в московские поликлиники, осуществляющие прививки от COVID-19", - сообщили там.

Отмечается, что горожанам, решившим сделать прививку, необходимо будет выбрать один из 25 пунктов вакцинации и указать в приложении его адрес в качестве конечной точки маршрута для применения скидки. Выбранные поликлиники и центры вакцинации расположены в каждом районе города и, что немаловажно, не требуют прикрепления к данному медицинскому учреждению или прописки в районе. Для записи по телефону нужен только номер полиса ОМС.

"Делимобиль" был запущен в 2015 году, в настоящее время сервис доступен в 10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Самару и Тольятти, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Тулу. Суммарно автопарк сервиса превышает 16 тыс. автомобилей, а количество пользователей превышает - 5,5 млн человек.

Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с предложением поддержать скидками и бонусами вакцинированных пассажиров. Об этом стало известно из телеграмм, направленных ведомством, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что Росавиация направила два сообщения руководителям авиакомпаний и аэропортов 7 и 15 июня.

В документах представителям бизнеса было предложено поощрить привитых от коронавируса пассажиров скидками и бонусами, а также посодействовать в информировании о пользе и безопасности вакцинации путем размещения голосовых и видеосообщений на мониторах в самолетах и авиагаванях.

Отмечается, что некоторые перевозчики и аэропорты готовы принять участие в кампании.

В мае авиакомпания «Аэрофлот» начала дарить бонусные мили пассажирам, привившимся вакциной от коронавируса. Уточнялось, что поощрение получат первые 10 тысяч участников программы — им достанется по 10 тысяч миль. Согласно правилам, первую прививку необходимо поставить после начала акции, при этом пассажир должен завершить весь цикл вакцинации.

Власти Московской области предложили региональным организациям и индивидуальным предпринимателям поощрять клиентов, которые привились от COVID-19. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает ТАСС.

«Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям < > проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении губернатора Подмосковья, опубликованном на портале регионального правительства.

Ранее 13 июня власти Москвы запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Власти Подмосковья разыграют среди сделавших прививку против COVID-19 квартиру. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу губернатора и правительства области.

«Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что приз в лотерее — трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратного метра в Серпухове в жилом комплексе «Новая Пролетарка».

Участвовать в лотерее может любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации.

В пресс-службе уточняют, что победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала «360».

По словам главы РЖД Олега Белозерова, компания заинтересована в том, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Однако конкретный механизм поощрений пассажиров еще не выбран, подробности возможной программы в компании "РГ" не раскрыли.

минтрансе такие инициативы пока не комментируют. Тем временем по пути поддержки вакцинировавшихся пассажиров уже пошли некоторые авиакомпании. Например, "Аэрофлот" заявил, что будет поощрять участников своей бонусной программы, прошедших вакцинацию. Также, по данным СМИ, компания S7 Airlines готова начать начислять дополнительные мили привитым пассажирам.