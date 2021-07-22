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Volvo выкупит у Geely долю в совместных предприятиях в Китае

Motor.ru
1 час назад
Шведская компания Volvo, которая с 2010 года принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding, возьмет под полный контроль производство и продажи автомобилей марки в КНР. Из заявления автопроизводителя следует, что Volvo Cars подписала соглашение со своим материнским холдингом о приобретении доли в совместных предприятиях в Чэнду и Дацине и научно-исследовательском центре в Шанхае. Переход контроля будет происходить поэтапно: он начнется в 2022 году и завершится предположительно в 2023-м.
Volvo выкупит у Geely долю в совместных предприятиях в Китае
Фото:  © Volvo © Volvo
По словам исполнительного директора Volvo Хокана Самуэльссона, благодаря этому соглашению шведская марка станет первым крупным зарубежным автопроизводителем в Китае с полным контролем над своими операциями на местном рыке. Но прежде сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Финансовые подробности не разглашаются.
Продажи Volvo Китае растут восемь лет подряд. В 2020 году китайцы приобрели 166 617 новых автомобилей шведской марки, что на 7,5 процента больше, чем в 2019 году. За первую половину 2021 года продажи выросли на 44,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и на 40,1 процента по сравнению с шестью месяцами 2019-го.
Штаб-квартира Volvo Cars, отдел разработки продукции, маркетинга и администрирования базируются в Гетеборге, Швеция, а Азиатско-Тихоокеанский регион находится под контролем шанхайского офиса.
Основные заводы компании по производству автомобилей расположены в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Южной Каролине (США), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели собирают в Шевде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), а компоненты кузова выпускают в Олофстреме (Швеция).
Автоновости,Geely,Volvo,
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