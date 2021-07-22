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Новый Toyota Land Cruiser 300 добрался до отечественных дилеров

Car.ruиещё 1
53 минуты назад

Автобренд Toyota заявил о начале продаж новой модели Toyota Land Cruiser 300 в России. На первом этапе машину будут комплектовать новой бензиновой силовой установкой V6 и АКПП.

Toyota Land Cruiser 300 добрался до отечественных дилеров
Фото: Car.ruCar.ru

В роли силового агрегата выступает битурбированная "шестёрка" на 415 лошадиных сил. Вместе с мотором функционирует десятидиапазонная автоматическая трансмиссия. Функционал полноприводной системы разнится в зависимости от предлагаемой комплектации.

Для базовой модификации "Элеганс" предусмотрена только принудительная блокировка центрального межосевого дифференциала. Стоимость автомобиля составляет от 5,613 млн. руб.

LC 300 в комплектации "Комфорт+" стоит намного больше. За такое транспортное средство просят 6,861 млн. руб. Внедорожные возможности были расширены благодаря блокировкам заднего/переднего дифференциалов, электронной системе кинетической стабилизации подвески E-KDSS, а также другим ассистентам, включая систему выбора режимов движения и эффективный внедорожный круиз-контроль.

За топовую версию Land Cruiser 300, посвящённую семидесятилетнему юбилею модели, придётся выложить 7,665 млн. руб.

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