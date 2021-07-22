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На рынок выходит обновленная Lada Niva Bronto

Motor.ruиещё 2
1 час назад

Пресс-служба Lada сообщила о начале приема заказов на заводскую офф-роуд версию Niva Bronto, пережившую плановое обновление. Внедорожник слегка изменился снаружи и внутри, в частности, обзавелся новой панелью приборов, а на крыше появилась антенна. Модификация Bronto построена на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал. На выбор предложены два уровня оснащения: Luxe и Prestige.

На рынок выходит обновленная Lada Niva Bronto
Фото: Motor.ruMotor.ru

В самой компании обновленный дизайн Bronto называют «более выразительным». В люксовом исполнении внедорожник получил металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые диски с шинами МТ. Версия Prestige дополнена оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами. За доплату можно заказать установку световой панели на крышу и камуфляжную окраску кузова.

Рестайлинговая Niva Bronto доступна с новой климатической системой, более комфортными сиденьями, системой ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенной шумо- и виброизоляцией. В движение внедорожник приводит прежний 1,7-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 83 лошадиные силы, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Цены на обычную трехдверную Lada Niva Legend начинаются от 632 900 рублей за внедорожник в комплектации Classic. Топовая версия Urban обойдется минимум в 708 900 рублей.

Автоновости,Lada,
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