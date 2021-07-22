В России предложили в несколько раз увеличить штраф за использование телефона за рулем

В России возможно ужесточат одно из правил дорожного движения. Это касается запрета на использование мобильного телефона во время управления машиной. Сейчас за нарушение данного правила предусматривается штраф в размере 1,5 тысячи рублей, но он может вырасти и до 10 тысяч.
С таким предложением выступил глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов
. В своем обращении к руководителю ГИБДД МВД России Михаилу Черникову
, копию которого приводит RT
, Курдесов напомнил о недавно случившейся трагедии, в результате которой умерли дети.
Напомним, 16 июля 18-летняя москвичка сбила на пешеходном переходе троих детей. В результате аварии от полученных травм двое из них погибли. По предварительным данным, во время происшествия виновница аварии пользовалась мобильным телефоном.
Курдесов напомнил, что в настоящее врем штраф за использование мобильного за рулем составляет 1,5 тысячи рублей. При этом он подчеркнул, что такого рода нарушение формирует опасную ситуацию на дороге, в то время как, например, неправомерное занятие парковки для инвалидов, которое не представляет такой же большой опасности, влечет штраф в пять тысяч рублей.
В связи с этим общественник выступил с инициативой об ужесточении наказания за использование телефона за рулем до 10 тысяч рублей.
Ранее, 19 июля сообщалось, что Тверской районный суд заключил под стражу до 16 сентября жительницу Москвы, сбившую на улице Авиаторов в столице троих детей, двое из которых умерли.