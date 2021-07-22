В России предложили в несколько раз увеличить штраф за использование телефона за рулем

В России возможно ужесточат одно из правил дорожного движения. Это касается запрета на использование мобильного телефона во время управления машиной. Сейчас за нарушение данного правила предусматривается штраф в размере 1,5 тысячи рублей, но он может вырасти и до 10 тысяч.

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Напомним, 16 июля 18-летняя москвичка сбила на пешеходном переходе троих детей. В результате аварии от полученных травм двое из них погибли. По предварительным данным, во время происшествия виновница аварии пользовалась мобильным телефоном.

Курдесов напомнил, что в настоящее врем штраф за использование мобильного за рулем составляет 1,5 тысячи рублей. При этом он подчеркнул, что такого рода нарушение формирует опасную ситуацию на дороге, в то время как, например, неправомерное занятие парковки для инвалидов, которое не представляет такой же большой опасности, влечет штраф в пять тысяч рублей.

В связи с этим общественник выступил с инициативой об ужесточении наказания за использование телефона за рулем до 10 тысяч рублей.