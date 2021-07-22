«Яндекс» показал набор данных беспилотных автомобилей для исследований

В пресс-службе пояснили, что датасет опубликовали для конкурса Shifts Challenge, который «Яндекс» проведет в рамках международной конференции NeurIPS 2021 совместно с учеными из Оксфорда и Кембриджа. Для Shifts Challenge «Яндекс» выбрал три области: предсказание траектории движения транспорта и пешеходов на дороге, прогнозирование погоды и машинный перевод текстов.