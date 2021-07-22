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«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований

Агентство «Москва»
1 час назад
Компания «Яндекс» опубликовала набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Яндекс» показал набор данных беспилотных автомобилей для исследований
Фото: ТАССТАСС
«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Это самый большой в мире массив данных такого типа в открытом доступе: он содержит более 1 тыс. 600 часов движения, разбитых на 600 тыс. размеченных фрагментов поездок на дорогах России, Израиля и США в хорошую погоду, в снег и в дождь», - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что датасет опубликовали для конкурса Shifts Challenge, который «Яндекс» проведет в рамках международной конференции NeurIPS 2021 совместно с учеными из Оксфорда и Кембриджа. Для Shifts Challenge «Яндекс» выбрал три области: предсказание траектории движения транспорта и пешеходов на дороге, прогнозирование погоды и машинный перевод текстов.
«Все данные обезличены. Так, датасет по беспилотным автомобилям содержит высокоточные карты маршрутов и треки всех окружающих машин и пешеходов (их положение, скорость, ускорение и прочее), но не использует видео, где были бы видны номера машин или лица прохожих», - добавили в пресс-службе.
Автоновости,Яндекс,
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