«Яндекс» показал набор данных беспилотных автомобилей для исследований

«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Это самый большой в мире массив данных такого типа в открытом доступе: он содержит более 1 тыс. 600 часов движения, разбитых на 600 тыс. размеченных фрагментов поездок на дорогах России, Израиля и США в хорошую погоду, в снег и в дождь», - говорится в сообщении.
«Все данные обезличены. Так, датасет по беспилотным автомобилям содержит высокоточные карты маршрутов и треки всех окружающих машин и пешеходов (их положение, скорость, ускорение и прочее), но не использует видео, где были бы видны номера машин или лица прохожих», - добавили в пресс-службе.