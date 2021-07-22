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В России задумались о запрете экспорта бензина

Lenta.ruиещё 16
2 часа назад

Российские власти задумались о запрете на экспорт бензина из-за высоких цен. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, передает РБК.

В России задумались о запрете экспорта бензина
Фото: ТАССТАСС

Министр уточнил, что если цены на топливо будут сохраняться на нынешних рекордных уровнях, процесс запрета на экспорт бензина в России могут запустить уже на следующей неделе.

«Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя», — добавил он.

Также Шульгинов напомнил, что для сдерживания роста цен задействован демпфирующий механизм. Благодаря корректировке этой меры крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке. «При реализации бензинов на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлива в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции», — приводит его слова РИА Новости.

Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), по данным торгов 21 июля, достигла 59,85 тысячи рублей за тонну, что превысило уровень 3 июля 2020 года. При этом в Минэнерго говорили, что ничего неожиданного в этой ситуации нет.

Автоновости,Николай Шульгинов,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Минэнерго,РИА Новости,
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