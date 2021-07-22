Mercedes-Benz полностью перейдет на электрокары в 2025 году

Немецкая компания Mercedes собирается с 2025 года производить только одни электрокары. Такой информацией поделилась пресс-служба марки.

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Все будущие электромобили Mercedes-Benz будут сконструированы на трех специальных архитектурах. Так, легковые коммерческие машины получат платформу VAN.EA, спорткары компания разработает на площадке AMG.EA, а полноразмерные и среднеразмерные комплектации - на MB.EA.

Производить аккумуляторы для электромобилей немцы намерены на нескольких фабриках. Кроме того, особенное внимание Mercedes уделит развитию инфраструктуры. В последующем времени концерн из Германии создаст большую сеть зарядных установок, особенности которых пока еще остаются неизвестными, как и их расположение.

В настоящее время Mercedes-Benz занимается разработкой нового электрического автомобиля, который сможет проезжать не менее одно тысячи километров на одном заряде батареи.