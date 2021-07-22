Объявлены российские цены на кросс-купе Infiniti QX55

Российский офис Infiniti объявил цены на купе-кроссовер QX55, который появится у дилеров марки в середине осени этого года. Вседорожник в начальной версии Luxe обойдётся в 4 170 000 рублей — он будет оснащен безальтернативным турбомотором VC-Turbo с переменной степенью сжатия, вариатором и полным приводом. Стоимость трех других комплектаций варьируется от 4 445 000 до 4 695 000 рублей, тогда как BMW X4 «начинается» от 4 660 000, а Mercedes-Benz GLC Coupe — от 5 130 000 рублей.

Технически Infiniti QX55 унифицирован с QX50, а значит использует тот же двухлитровый двигатель VC-Turbo с переменной степенью сжатия, мощность которого для России снижена до 249 сил и 380 Нм момента. Коробка — вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод, разумеется, полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой подключения задней оси.

На российском рынке кроссовер появится в четырех исполнениях: Luxe, Essential, Essential Proassist и Essential Proactive. Начальный QX55 будет оснащен светодиодными фарами, колесами диаметром 20 дюймов, двухзонных климат-контролем, люком с электроприводом, восемью подушками безопасности и мультимедиа с возможностью подключения смартфонов. Цена такой машины — 4 170 000 рублей.