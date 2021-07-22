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Россиян начнут штрафовать за езду без ходовых огней

Вероника Полынина
1 час назад

Дорожные камеры начнут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света фар, сообщает Autonews.

Россиян начнут штрафовать за езду без ходовых огней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С осени технология станет доступна в первых двенадцати регионах, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновской области, Красноярском крае, Омской области, Иркутской области, Тверской области, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.

Камеры будут распознавать езду без ходовых огней и ближнего света фар с помощью нейросетей. Новые функции получат дорожные комплексы компании «Астралаб». Сейчас на российских дорогах около 1500 таких камер, 600 из них расположены в Москве.

По словам генерального директора «Астралаба» Сергея Ласкина, регионы сами будут решать, когда начать пользоваться новым функционалом.

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее», - сказал Ласкин.

По его словам, как только технология будет внедрена в Москве, другие регионы также смогут начать ею пользоваться.

«Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», - пояснил гендиректор «Астралаба».

Напомним, что езда без ходовых огней и ближнего света предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

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