За первое полугодие в РФ продано 4 969 новых Lexus RX

Японская марка Lexus рассказала о продажах на рынке России за первые полгода. С января по июнь этого года она реализовала в стране 10 508 машин.
Премиальный паркетник Lexus RX установил новое достижение, преодолев отметку в 4969 автомобилей, это на 15% больше, чем было год назад.
На сегодняшний день японский суббренд корпорации Toyota продолжает сохранять позицию в топ-3 премиум-сегмента.
Кроссовер Lexus RX по-прежнему востребован среди жителей России, что объясняется высоким качеством транспортного средства и наличием у него высокого уровня надежности, комфорта и отличного управления.
Не потерял прежние позиции и кроссовер NX, в пользу которого в январе-июне сделали свой выбор 2316 автомобилистов в России, это на 27% больше, чем за то же время год назад.
Появление в дилерских сетях обновленного NX только улучшит продажи этой машины японского бренда.
Достаточно часто жители РФ покупают и внедорожник Lexus LX: за первое полугодие его приобрели 1630 человек, что почти на 34% больше, чем в 2020 году.
Увеличение продаж автомобиля соответствует спросу со стороны населения на полноразмерные вездеходы, каким и является LX.