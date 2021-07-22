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Dodge Charger превратили в полицейское авто

Car.ru
1 час назад

На территории Австралии машину-перехватчик укомплектовали 3,6-литровой бензиновой силовой установкой Pentastar, генерирующей 303 лошадиные силы.

Dodge Charger превратили в полицейское авто
Фото: Car.ruCar.ru

Автопарк австралийской полиции пополнился служебным автотранспортом на основе модели Dodge Charger Pursuit.

Для авто-перехватчика предусмотрена 3,6-литровая бензиновая силовая установка Pentastar. Мотор способен генерировать 303 лошадиные силы.

В настоящее время местные власти произведи закупку двух таких авто. Речь идёт о заднеприводной модели, а также о версии с полноприводной системой.

Для облегчения преследования правонарушителей в сложных дорожных условиях, конструкторами была доработана подвеска Dodge Charger Pursuit и улучшены тормоза.

Для авто предложена технология электронной стабилизации.

Полицейской Dodge Charger Pursuit производитель предусмотрел устройство громкой связи. Модель комплектуется проблесковыми маячками. Авто похвастается особым полицейским окрасом кузова.

Dodge Charger Pursuit получил специальные колесные диски, сверхпрочные стекла, а также пуленепробиваемые двери.

Автоновости,Dodge Charger,Dodge,
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