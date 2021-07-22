Внедорожник BMW X7 получил обновления

Баварская марка BMW усовершенствует свой внедорожник X7. В частности, машина выйдет на рынок с полностью иной передней частью.
Компания выпускает BMW X7 последние три года, а вскоре намерена презентовать модернизированный вариант.
Новинка получит новую лицевую часть, но при этом радиаторная решетка сохранилась в прежнем виде. Вся остальная конструкция была полностью изменена. На внедорожнике фары находятся ниже и не прилегают уже к краю капота.
Рассматривая модель, создается впечатление, будто ходовые дневные установлены над ведущими блоками. Возможно еще и то, что BMW X7 выйдет с двухуровневым освещением, как это есть в Nissan и KIA.
X7 – это не единственный т внедорожник баварской компании, у которого есть иная фронтальная панель.
Видимо, такую деталь получит 7-Series и электромобиль i7, который сконструирован на таком дорогостоящем седане. Кроме того, баварский производитель разрабатывает еще один внедорожник под названием X8 ( другой вариант – XM). Его особенность – разделенная светотехника на передней панели.