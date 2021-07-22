Маск рассказал о причиненной ему Tesla боли

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что из-за нее он испытал две трети всей жизненной и личной боли. В этом он признался во время выступления на конференции B-Word, передает CNBC.

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Бизнесмен также сказал, что у него «довольно тяжелый жизненный опыт». Темой мероприятия были биткоины и криптовалюты, но множество вопросов Маску касались производства электромобилей и «зеленой» энергетики.

Маск сообщил, что Tesla продала свою дочернюю компанию по производству аккумуляторов Maxwell Technologies стартапу UCap Power, который возглавляет бывший вице-президент Tesla по продажам Гордон Шенк. Сумма сделки не называется, но скорее всего она станет известна 26 июля после публикации квартального отчета компании.

Маск также предсказал, что в долгосрочной перспективе у возобновляемых источников энергии не окажется более дешевых альтернатив, но на это понадобится время.