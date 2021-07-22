Выпуск легковых машин за полугодие вырос на 44,3%

Производство легковых автомобилей в России в январе-июне 2021 года выросло на 44,3% в годовом выражении, составив 736 тысяч штук, следует из сообщения Росстата.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом в июне их было выпущено 123 тысячи. Это на 16,9% больше чем в июне 2020 года, и на 9,3% относительно мая этого года, следует из статистики.

Производство грузовиков в первом полугодии выросло на 59,7%, до 85,6 тысячи штук. В июне этот показатель составил 17 тысяч штук, увеличившись на 78,9% в годовом выражении и на 36,1% к маю 2021 года, говорится в статистике.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-июне упал на 2,8% — до 8,6 тысячи штук. Однако в июне производство выросло до 2,4 тысяч машин, показав рост на 13,6% в годовом выражении, и на 55,7% в месячном.

Также выпуск автобусов массой более 5 тонн в отчетном периоде вырос на 2,3% — до 6,1 тысячи. В июне было произведено 1,3 тысячи штук: рост на 42,7% в годовом выражении, а к маю этого года — на 35,5%.

Производство двигателей внутреннего сгорания в первом полугодии увеличилось на 26,7%, до 164 тысяч штук.