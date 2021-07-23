Камеры начнут штрафовать за выключенные фары

В 12 регионах России дорожные камеры начнут фиксировать неработающие фары ближнего света и невключенные ходовые огни.
Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на гендиректора компании "Астралаб" Сергея Ласкина, новые технологии внедрят, в частности, в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области. Именно эта компания производит комплексы, которым добавят функции распознавания этого нарушения. "Астралаб" обслуживает порядка 1500 камер, из которых 600 установлены в Москве.
"Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее", - объяснил Ласкин.
По его словам, власти регионов проявляют "большой интерес к этой функции".
"Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее", - рассказал глава компании.
Он отметил, что как только возможность фиксации этого нарушения появится минимум в 12 регионах, "новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть".
"Сейчас работы находятся на завершающей стадии", - добавил Ласкин.
Если водитель не включил ходовые огни и ближний свет, то ему полагается штраф в 500 рублей (ст. 12.20 КоАП "Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки"). Досрочно его можно оплатить с 50%-й скидкой.
"Согласно ПДД, автомобилисты должны вне зависимости от времени суток ездить с ближним светом, то есть он должен работать всегда. Также отдельную опасность представляют водители, которые забывают включать фары в темное время суток, или же они у них просто не работают и люди откладывают поездку на сервис", - сказал Ласкин в интервью порталу.
Он обратил внимание, что определить, включены ли фары у машины, которая едет при ярком дневном свете, довольно сложно, но "этим занимается нейросеть": "она находит фары и определяет, есть там свечение или нет". Но эксперты отмечают, что могут быть сложности - в частности, с видеоаналитикой.
"С переходом на светодиодные источники у дизайнеров появилась возможность создавать достаточно произвольные конструкции фар и дневных ходовых огней, например, тонкой полоской. Основной световой поток дневных ходовых огней идет вперед. И распознает или нет камера эти дневные ходовые огни при неблагоприятных условиях, например, контрсвете или засветке - большой вопрос", - сказал в комментарии Autonews.ru эксперт в области фото-видеофиксации Григорий Шухман.
Камеры намерены обучить фиксировать не только нарушения, касающиеся фар, но и, например, выброса мусора на дорогах. В июне "Российская газета" сообщила, что Мосгордума и Мособлдума (МГД и МОД) разработали проект поправок в КоАП.
Он предусматривает введение наказаний за выброс мусора из машин во время пути. Штрафы предлагаются в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей. Фиксировать нарушения намерены при помощи фотокамер и фотоловушек.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что парламентарии предлагают начать штрафовать с минимальной суммы в 10 тыс. рублей. В случае повторного нарушения увеличить штраф до 20 тысяч. В качестве наказания предусматривается также конфискация транспортного средства у нарушителя.