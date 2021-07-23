В выходные ГИБДД проведет рейд «Невод»

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД будут проводить рейдовое мероприятие на дороге под названием "Невод". Специалисты рассказали, что будут проверять инспекторы.

Рейдовое мероприятие "Невод" должно начаться в пятницу вечером. Завершится оно только утром в понедельник. Главная задача данного рейда - предотвратить совершение грубых нарушений ПДД, а также раскрыть на месте преступления.

Сутки поделят на 2 смены. Ночью на рейд будут выходить дополнительные наряды сотрудников ГИБДД. Инспекторы смогут вести службу не только на патрульных автомобилях, но и на мотоциклах.

В светлое время суток будут рассматриваться такие нарушения, как проезд на красный сигнал светофора, непредставление преимущества пешеходу, пересечение проезжей части в неположенном месте.