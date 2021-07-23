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В выходные ГИБДД проведет рейд «Невод»

Car.ru
1 час назад

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД будут проводить рейдовое мероприятие на дороге под названием "Невод". Специалисты рассказали, что будут проверять инспекторы.

В выходные ГИБДД проведет рейд «Невод»
Фото: Car.ruCar.ru

Рейдовое мероприятие "Невод" должно начаться в пятницу вечером. Завершится оно только утром в понедельник. Главная задача данного рейда - предотвратить совершение грубых нарушений ПДД, а также раскрыть на месте преступления.

Сутки поделят на 2 смены. Ночью на рейд будут выходить дополнительные наряды сотрудников ГИБДД. Инспекторы смогут вести службу не только на патрульных автомобилях, но и на мотоциклах.

В светлое время суток будут рассматриваться такие нарушения, как проезд на красный сигнал светофора, непредставление преимущества пешеходу, пересечение проезжей части в неположенном месте.

В ночную смену будут выявлять автомобилистов, которые находятся в состоянии опьянения. Массовые проверки должны начаться в 23.00, а закончиться - в 02.00.

Автоновости,ГИБДД,
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