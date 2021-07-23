В России ждут белорусский электрокар, который стоит дешевле Lada Vesta

Электрокар гродненского стартапа Sidus, модель A01, может появиться в России: он получил сертификат, позволяющий продавать его не только в Республике Беларусь, но и на территории всего Таможенного союза, сообщает Auto.onliner. Батарейным сити-каром можно управлять, имея права категории B, и его планируется использовать в различных службах доставки. В частности, Sidus ведет переговоры с местной сетью пиццерий, а также обсуждает поставки на российский рынок. По предварительным оценкам, в нашей стране Sidus A01 может стоить дешевле «базовой» Lada Vesta.

Фото: © a1.sidusauto.by © a1.sidusauto.by

Сам автопроизводитель заявляет, что Sidus A01 «меняет привычное представление о движении». «Это свобода передвижения, независимость от обстоятельств и ваш неповторимый стиль», — говорится на официальном сайте белорусской компании. Электрокар достигает в длину 2,25 метра и весит всего 620 килограммов. В движение его приводит 10,2-сильный электромотор, который позволяет машине разгоняться до 80 километров в час. Запас хода на одном заряде батареи емкостью 9,2 киловатт-часа составляет 120 километров, а пополнить заряд энергии можно за пять часов.

a1.sidusauto.by

Китайский Lichi A01

Sidus A01 представляет собой копию китайского двухместного электрокара Lichi A01, хотя белорусский аналог несколько мощнее, но у него батарея меньшей емкости, соответственно, меньше запас хода: 120 километров против 150 у китайской модели.

Розничная цена электрокара — 25 тысяч белорусских рублей (без НДС), что в пересчете на российские рубли составляет 730 тысяч рублей. Впрочем, рыночная стоимость может несколько выше, около 890 тысяч, что сопоставимо с ценой седана Lada Vesta в начальной комплектации.

Объемы рынка электромобилей в Республике Беларусь скромные, хотя количество таких транспортных средств постепенно растет: за шесть месяцев 2021 года в страну ввезли 2112 «зеленых» машин — это больше, чем за весь 2020 год.