УАЗ задался вопросом, нужна ли «Патриоту» спортивная версия

Ульяновский автомобильный завод запустил в соцсетях опрос о том, будет ли востребована спортивная версия для актуального «Патриота». По этому случаю компания напомнила, что в 2010 году у внедорожника была такая модификация: она продержалась на конвейере год и отличалась от стандартного Patriot тем, что была короче на 36 сантиметров из-за уменьшенного багажника и зауженных проемов задних дверей. Кроме того, она была более проходимой за счет улучшенных характеристик углов съезда и въезда.

Те, кто голосует в комментариях за появление Patriot Sport, отмечают, что такой автомобиль следует сделать трехдверным и оснастить автоматической коробкой передач, которая доступная для актуального «Патриота». Противники «спортивного» внедорожника предлагают автопроизводителю сосредоточиться на улучшении существующей модели.

Упомянутый UAZ Partiot Sport дебютировал в 2010 году на Московском международном автосалоне. Его продвигали как внедорожник «для молодых и активных людей, заинтересованных в покупке компактного и доступного автомобиля». Объем багажника такого «Патриота» составлял 600 литров, а грузоподъемность осталась на прежнем уровне. В движение его приводил 2,7-литровый мотор ЗМЗ-40904 мощностью 128 лошадиных сил (у современного Patriot двигатель того же объема выдает 149 сил).

Десять лет назад Partiot Sport предлагали в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Цены на тот момент начинались с отметки 420 тысяч рублей. В 2021 году самый доступный «Патриот» в начальном уровне оснащения стоит от 1 034 000 рублей, а внедорожник с «автоматом» обойдется минимум в 1 305 000 рублей.