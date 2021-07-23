Появились новые подробности об электрической AC Cobra

Батарейный спорткар выпустят в количестве 58 штук, причем каждый из них соберут вручную

Фото: AC Cobra Electric Series 1 © AC Cobra AC Cobra Electric Series 1 © AC Cobra

Издание AutoEvolution выяснило подробности об электрическом спорткаре AC Cobra Electric Series 1. Модель выпустят ограниченной серией из 58 экземпляров в честь 58-летия с момента постройки первой AC Cobra, стоимость каждого из которых составит 189,5 тысячи долларов (почти 14 миллионов рублей по нынешнему курсу). В частности, выяснилось, что на одном заряде батареи электромобиль будет проезжать примерно 241 километр (по какому циклу велись расчеты, не уточняется), а его вес составит всего 1050 килограммов.

Новинку предложат в четырех вариантах расцветки, синей, черной, белой или зеленой. Что касается силовой установки, то информация о ней появилась еще год назад: AC Cobra Electric Series 1 оснащена 230-киловаттным электромотором (313 лошадиных сил) и батарей емкостью 54 киловатт-часа, привод — задний. С места до 100 километров в час спорткар разгоняется приблизительно за четыре секунды (ранее сообщалось, что за 6,2 секунды).

В 2020 году AC Cars в сотрудничестве с компанией Falcon Electric из Дерби представила 625-сильный электрический родстер Series 4 electric. Он выдержан в духе классической Cobra 1962 года и разгоняется с места до 97 километров в час (60 миль в час) за 3,8 секунды.

Cobra также можно заказать с 2,3-литровым мотором Ford Ecoboost или 6,2-литровым V8 от Chevrolet, развивающим 588 лошадиных сил. Возрожденному родстеру сохранили раму лестничного типа, усовершенствовали подвеску, рулевое управление и тормоза, а кузов изготавливают из углепластика.