Mercedes-Benz будет предлагать подписку на полноуправляемое шасси

Mercedes-Benz EQS в качестве опции оснащается задними колёсами, которые могут поворачиваться на угол до 10 градусов, но заказывать эту функцию с завода теперь будет вовсе не обязательно. Владельцы флагманского электрического седана смогут оформить на неё подписку сроком от одного года до трёх лет онлайн — для этого даже не придётся ехать к дилеру. Правда, на автомобиле обязательно должна быть установлена система кругового обзора.

В стандартной комплектации электрического седана Mercedes-Benz EQS его задние колёса могут поворачиваться на угол до 4,5 градусов, но, точно так же, как и в новом S-Class, в качестве опции предлагается увеличение угла поворота до 10 градусов. В этом случае диаметр разворота EQS снижается до 10,9 метра, что весьма неплохо для столь крупного автомобиля. Задние колёса поворачиваются в противоположном передним направлении на скорости до 60 километров в час, чтобы уменьшить радиус поворота, а при превышении этой скорости все четыре колеса поворачиваются в одном направлении — для улучшения управляемости. «10-градусное» рулевое управление для задних колёс можно заказать на EQS изначально, а можно будет, в духе времени, просто на него подписаться.