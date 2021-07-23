Большинство автомобилистов избегают отзывных кампаний

Четыре из пяти владельцев автомобилей возрастом десять лет и более игнорируют отзывные сервисные кампании автопроизводителей, сообщили «Газете.Ru» в Росстандарте.

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Причем отзывы зачастую касаются крайне опасных дефектов: подушек безопасности, текущих и загорающихся бензопроводов, дефектов рулевого управления и тормозов. Россияне безалаберны и боятся, что их попросят оплатить ремонт, хотя эти услуги бесплатные, говорят эксперты.

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В России не более 60% владельцев автомобилей ремонтируют свои машины в рамках отзывных кампаний, которые регулярно объявляют автопроизводители. Среди обладателей машин в возрасте 10 лет и старше число уклонистов от сервисных акций по устранению потенциально опасных заводских дефектов катастрофически высоко – только примерно 20% водителей посещают дилерские станции при появлении соответствующего объявления, сообщил «Газете.Ru» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

«По той оценке, которую нам дают автопроизводители, в среднем около 60% автомобилистов участвуют в отзывных кампаниях», — рассказал Кулешов.

Бороться с игнорированием автовладельцами поездок в сервис на бесплатные акции Росстандарт планируется через цифровизацию: к концу этого года учет сервисных акций будут вести в электронной системе – по примеру электронных ПТС, на которые Россия окончательна перешла в 2020 году. У производителей при этом появится возможность указать, приезжал ли тот или иной автомобиль к дилеру для ремонта, или нет.

Последние полтора года, по словам Алексея Кулешова, электронная система учета отзывных акций действовала в пилотном режиме – технологию «обкатывали» представительства Toyota и Volkswagen. В новую электронную систему с личными кабинетами для каждого автопроизводителя внесут и информацию об «уклонистах». А уведомления о новых отзывных кампаниях будут рассылать через «Госуслуги». Представители Toyota и Volkswagen уклонились от вопросов «Газеты.Ru» относительно эффективности нового принципа оповещений.

«Мы планируем передачу данных в проактивном режиме. То есть гражданин, если ему эта услуга нужна, введет VIN своего автомобиля и будет автоматически получать уведомления», – объясняет замглавы Росстандарта.

О том, подлежит ли автомобиль бесплатному ремонту, можно узнать на сайте Росстандарта и сейчас, но для этого необходимо ввести в специальную форму идентификационный номер автомобиля (VIN). Впрочем, сервисы с аналогичным функционалом предусмотрены и на официальных сайтах автомобильных брендов.

Однако для получения нужного результата в зависимости от марки приходится вводить разное количество информации. К примеру, для Toyota достаточно просто указать VIN-код, Volkswagen предложит дополнительно набрать защитные символы, а «АвтоВАЗ» – потребует вписать ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. Различается и наглядность информации о сервисных акциях – та же Toyota, к примеру, подробно описывает выявленный дефект и указывает предполагаемое время, которое потребуется на диагностику и замену.

Росстандарт уполномочен взаимодействовать с автопроизводителями, согласовывать отзывные кампании и объявлять об их проведении на государственном уровне либо инициировать отзывы самостоятельно, вплоть до запрета на введения той или иной модели в оборот при потенциальном риске для потребителей.

Отзывные кампании автопроизводители регулярно объявляют по всему миру и с недавних пор и в России. Как правило, речь идет о потенциально опасных дефектах сборки или заводского брака, которые могут привести к аварии, в том числе с гибелью людей. Количество требующих ремонта автомобилей при этом может исчисляться миллионами. К примеру, десять лет назад отзывались более 3 млн внедорожников Jeep Grand Cherokee 1992-2004 годов выпуска из-за незащищенного топливного бака, который мог загореться после аварии.

Корпорация Toyota в 2009 году была вынуждена отозвать 4,5 млн машин из-за неудачной конструкции ковриков, способных привести к залипанию педали газа, немотивированному ускорению с последующим ДТП. В США, а после и по всему миру, вызвали огромный резонанс инциденты с бракованными пиропатронами подушек безопасности компании Takata. При срабатывании эти подушки могут нанести смертельные травмы водителю и пассажирам. Глобальная кампания по отзыву моделей с подушками Takata затронула почти все автокомпании и около 60 млн транспортных средств. В итоге это привело к банкротству компании.

Прежде чем вводить новые цифровые инструменты вроде уведомлений через «Госуслуги», государству следовало бы пристально изучить, почему автовладельцы не торопятся даже бесплатно ремонтировать свои машины, считают эксперты.

«У этого может быть несколько причин. Первая – недостаток информации: люди просто не знают, что машина отзывается в сервис. Вторая – они не понимают, что это бесплатно. Ну, а третья – это, в конце концов, наша безалаберность», — предположил в беседе с Газетой.Ru» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.