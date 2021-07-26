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Камеры начнут штрафовать за несоблюдение дистанции

Lenta.ruиещё 1
26 минут назад

В ближайшее время дорожные камеры получат новую функцию по фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Autonews.ru.

Камеры начнут штрафовать за несоблюдение дистанции
Фото:  Luis Barron Keystone Press Agency Globallookpress Luis Barron Keystone Press Agency Globallookpress

В частности, камеры будут определять несоблюдение безопасной дистанции и опасное вождение. Точное положение автомобиля на дороге определит нейросеть. Также камеры будут делать несколько фотографий подряд и записывать видео. Затем полученные материалы будут оценивать должностные лица для оформления штрафа. В настоящее время штраф за нарушение дистанции составляет 1500 рублей.

Факт опасного вождения будет доказываться аналогичным образом. На снимках будет указана скорость обоих автомобилей и отображено сокращение интервала между машинами. В то же время, по словам разработчиков, камеры пока не смогут фиксировать так называемых «шашечников», поскольку для этого требуется протяженный участок контроля и большие затраты.

Сроки внедрения данной технологии не называются. В настоящее время программное обеспечение находится в стадии разработки.

Ранее стало известно, что с осени 2021 года камеры будут штрафовать за езду с выключенными фарами. Нововведение будет внедрено в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария, и Волгоградская область.

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