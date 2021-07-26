Камеры начнут штрафовать за несоблюдение дистанции

В ближайшее время дорожные камеры получат новую функцию по фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Autonews.ru.

Фото: Luis Barron Keystone Press Agency Globallookpress Luis Barron Keystone Press Agency Globallookpress

В частности, камеры будут определять несоблюдение безопасной дистанции и опасное вождение. Точное положение автомобиля на дороге определит нейросеть. Также камеры будут делать несколько фотографий подряд и записывать видео. Затем полученные материалы будут оценивать должностные лица для оформления штрафа. В настоящее время штраф за нарушение дистанции составляет 1500 рублей.

Факт опасного вождения будет доказываться аналогичным образом. На снимках будет указана скорость обоих автомобилей и отображено сокращение интервала между машинами. В то же время, по словам разработчиков, камеры пока не смогут фиксировать так называемых «шашечников», поскольку для этого требуется протяженный участок контроля и большие затраты.

Сроки внедрения данной технологии не называются. В настоящее время программное обеспечение находится в стадии разработки.