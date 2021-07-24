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В России говорящих по телефону за рулем водителей начнут штрафовать по камерам

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

В России говорящих по телефону за рулем водителей начнут штрафовать по дорожным камерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Говорящих по телефону за рулем будут штрафовать по камерам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ведомстве пояснили, что практика видеофиксации использования водителями телефонов за рулем ранее применялась только в Москве. Теперь она распространится и на другие регионы России.

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — сказал представитель МВД.

С начала года сотрудники полиции выписали по камерам почти 56 тыс. штрафов столичным автомобилистам за такие нарушения, как отсутствие ремня безопасности или использование мобильного телефона во время движения.

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Ранее сообщалось, что с осени 2021 года камеры в автоматическом режиме будут фиксировать неработающие фары ближнего света. Отмечается, что нововведение будет внедрено в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария, и Волгоградская область.

Автоновости,МВД,
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