Водителей заставят уступать дорогу беспилотным автомобилям

В 2024 году в России планируется запуск беспилотного грузового коридора из Европы в Китай. Трасса, которая частично пройдёт по автомагистрали М-11, получит полосу для приоритетного движения беспилотных транспортных средств — водители обычных автомобилей будут при этом обязаны уступать дорогу беспилотникам при любых перестроениях. В ГИБДД при этом считают, что для беспилотников всё же следует сделать выделенную полосу.

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Как сообщает издание Autonews, запуск беспилотной грузовой магистрали по транспортному коридору из Европы в Китай намечен на 2024 год. Трасса будет начинаться в Санкт-Петербурге, затем пойдёт через Москву и Казань на восток. Планируется, что на автомагистрали М-11 для этого организуют полосу с приоритетным движением для беспилотных грузовиков, но расширять дорогу не будут. На первом этапе на трассу выпустят до 300 грузовиков, которые будут перемещаться со скоростью до 75 километров в час, дальше проект будет расширяться. Полосу для беспилотников не планируется ограждать и по ней можно будет передвигаться любым другим автомобилям. Но у беспилотников при этом будет безусловный приоритет.