Как в Китае: За москвичами будет следить нейросеть

Власти хотят развернуть новую систему безопасности, которая сама будет следить за потоком автомобилей, быстро оповещать о ЧП, а также распознавать лица. Куда денутся уже работающие 3,5 тысячи камер и исчезнут ли сотрудники ГИБДД?

На дорогах Москвы появится еще более двух тысяч камер, которые обойдутся бюджету в 1 млрд рублей. Их установкой займется компания Maxima Telecom — это оператор Wi-Fi в столичном метро. В отличие от уже действующих 3,5 тысяч устройств, эти камеры будут непрерывно писать картинку в высоком разрешении 4К. И, как пояснили источники в мэрии «Коммерсанту», это будет первый шаг в создании принципиально новой системы безопасности. Суть ее в том, чтобы фиксировать ДТП, пожары и другие происшествия на дорогах и автоматически оповещать об этом соответствующие службы.

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Сейчас московские умные камеры умеют автоматически выписывать штрафы (причем бывает не только нарушителям ПДД) за несколько нарушений: превышение скорости, неправильное пересечение полосы, выезд за стоп-линию, выключенные габариты, непристегнутые ремни безопасности. И последняя новинка — телефон в руках. Это пока эксперимент, и таких камер не очень много, но по ним уже выписано более 3,5 тысяч штрафов, рассказывали в ЦОДД. Система же, которую планируют создать на московских дорогах, будет в несколько раз превосходить нынешнюю. Впрочем, вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин сомневается в ее необходимости:

Антон Шапарин, вице-президент национального автомобильного союза:

«Большая часть дорог уже камерами накрыта, и в случае ДТП можно получить картинку и даже часто не с одного ракурса, а с двух. Это подтверждают все резонансные ДТП — с Ефремовым, например, были видео с нескольких камер. Или недавно произошедшее ДТП с моим товарищем на закоулке МКАД — тоже все было отлично видно, кто, как, когда, чего, кому. У нас и так 87% штрафов выписываются с использованием камер. Это все происходит автоматически, поэтому мы видим многочисленные ошибки, когда штрафуют, например, тень автомобиля и так далее. Конечно, это все девальвирует любые системы фото- и видеофиксации».

Как поясняют источники в мэрии, сначала нейросеть будет учиться. То есть система зафиксирует инцидент, покажет оператору, и тот подтвердит наличие или отсутствие аварии. В ЦОДД отдельно поясняют, что задача камер — следить за дорогами, а не распознавать лица прохожих или водителей. Впрочем, на сайте госзакупок условием заказчика является именно поставка камер с функциями «детекции лиц и автоматического слежения за объектами».

В перспективе эти камеры будут работать самостоятельно, как в Китае. Там ситуационные камеры используются повсеместно. Это как раз та страна, где известное произведение Оруэлла не вымысел, а привычная жизнь. В Китае самая большая система видеонаблюдения в мире, которая за семь минут разыскивает преступников (время проверяли журналисты ВВС), и заодно фиксирует все происходящее в городах страны, что называется, «в лицах». Помимо прочего, камеры там анализируют и трафик, к чему и стремятся московские власти.

Но вряд ли только лишь по камерам можно будет оценить ДТП, поэтому сотрудники ГАИ со столичных дорог никуда не денутся, говорит автоэксперт Артем Бобцов.

Артем Бобцов, автоэксперт:

«Реформа ГИБДД уже несколько лет идет, и конечно, сотрудников там и так сокращено в несколько раз, в том числе благодаря тому, что сейчас на мелкие ДТП выезжать не нужно, все фиксируется через европротокол. Сейчас они ездят на крупные ДТП и участвуют во всяких мероприятиях таких, как ограничение движения. Поэтому меньше их уже не станет, их в общем-то и так сейчас уже немного. Поэтому никакой дополнительно полезной нагрузки эта система в себе не несет. Сейчас власти узнают о любых ДТП и чрезвычайных ситуациях и так максимально быстро. Кроме того, во всех машинах сейчас есть кнопка „Эра-ГЛОНАСС» для экстренного вызова служб. Она на самом деле там и не нужна, потому что ее задача мало понятна. Это всего лишь одно из звеньев по примеру юго-восточных стран».