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Bugatti собрала последний экземпляр гиперкара Divo

Motor.ru
2 часа назад

Тираж ориентированного на гоночный трек гиперкара Bugatti Divo на базе модели Chiron составил всего 40 экземпляров и все они давно были проданы. Теперь производитель собрал последний из них — окрашенный в два оттенка синего автомобиль на золотистых колёсных дисках передан неназванному европейскому покупателю. От базового Широна Divo отличается сниженной массой и развитыми аэродинамическими элементами — он быстрее проходит повороты, но медленнее на прямой.

Bugatti собрала последний экземпляр гиперкара Divo
Фото: Motor.ruMotor.ru

Французский производитель гиперкаров Bugatti выпустил последний гиперкар Divo: сороковой по счёту экземпляр передали клиенту из Европы. Автомобиль, получивший название в честь французского гонщика Альберта Диво, отличается от Chiron головной оптикой, обтекателями на крыше, трёхмерными фонарями, крупным антикрылом и измененным задний диффузором с четырьмя выхлопными патрубками. Благодаря новым аэродинамическим элементам Divo развивает больше прижимной силы, но максимальная скорость гиперкара снижена до 380 километров в час. Силовая установка идентична Широну: это 8,0-литровый мотор W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Bugatti Divo на 35 килограммов легче, чем Chiron, за счёт установки облегчённых колесных дисков, крышки интеркулера из углепластика, фиксации заслонок переднего диффузора, использования меньшего количества изоляции и другой аудиосистемы. Вдобавок гиперкар лишился отсеков для хранения в центральной консоли и дверях. В последнем экземпляре Divo использовано четыре оттенка синего — Bugatti EB 110 LM Blue и Blue Carbon для кузова, а также French Racing Blue и Deep Blue для салона. Интерьер украшен серыми карбоновыми вставками. За каждый экземпляр Divo просили минимум пять миллионов евро.

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