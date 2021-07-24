Bugatti собрала последний экземпляр гиперкара Divo

Тираж ориентированного на гоночный трек гиперкара Bugatti Divo на базе модели Chiron составил всего 40 экземпляров и все они давно были проданы. Теперь производитель собрал последний из них — окрашенный в два оттенка синего автомобиль на золотистых колёсных дисках передан неназванному европейскому покупателю. От базового Широна Divo отличается сниженной массой и развитыми аэродинамическими элементами — он быстрее проходит повороты, но медленнее на прямой.

Французский производитель гиперкаров Bugatti выпустил последний гиперкар Divo: сороковой по счёту экземпляр передали клиенту из Европы. Автомобиль, получивший название в честь французского гонщика Альберта Диво, отличается от Chiron головной оптикой, обтекателями на крыше, трёхмерными фонарями, крупным антикрылом и измененным задний диффузором с четырьмя выхлопными патрубками. Благодаря новым аэродинамическим элементам Divo развивает больше прижимной силы, но максимальная скорость гиперкара снижена до 380 километров в час. Силовая установка идентична Широну: это 8,0-литровый мотор W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.