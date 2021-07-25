Автопилот Tesla спутал Луну со светофором

Автопилот электрокара Tesla по ошибке распознает Луну как желтый сигнал светофора. Об ошибке, замеченной в навигационной системе, рассказал один из владельцев Джордан Нельсон, сообщив на странице в Twitter.

Фото: EPA EPA

В ролике, размещенном в социальной сети, показывается, что система самостоятельного вождения путает естественный спутник Земли со светофором. Транспорт в связи с этим замедлялся. При этом на информационном дисплее автомобиля периодически возникал символ приближающегося светофора с зажженным желтым сигналом.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Из-за якобы "светофора" включалось торможение и системы попробовала остановить машину. Через несколько секунд символ светофора пропадал.