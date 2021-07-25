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Автопилот Tesla спутал Луну со светофором

Газета.Ru
1 час назад

Автопилот электрокара Tesla по ошибке распознает Луну как желтый сигнал светофора. Об ошибке, замеченной в навигационной системе, рассказал один из владельцев Джордан Нельсон, сообщив на странице в Twitter.

Автопилот Tesla спутал Луну со светофором
Фото: EPAEPA

В ролике, размещенном в социальной сети, показывается, что система самостоятельного вождения путает естественный спутник Земли со светофором. Транспорт в связи с этим замедлялся. При этом на информационном дисплее автомобиля периодически возникал символ приближающегося светофора с зажженным желтым сигналом.

Из-за якобы "светофора" включалось торможение и системы попробовала остановить машину. Через несколько секунд символ светофора пропадал.

Ранее Илон Маск признался, что Tesla принесла ему много страданий. Он сообщил о том, что в самые тяжелые периоды Tesla у него не было времени, чтобы принять душ и отдохнуть дома, поэтому он часто оставался ночевать на заводе.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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