УАЗ приостановил производство автомобилей

Ульяновский автомобильный завод и промплощадка «Заволжский моторный завод» остановили производство автомобилей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы Sollers, в которую входит УАЗ, сборка не будет производиться с 26 по 1 августа в связи с летней ремонтной кампанией. Работники завода отправлены в корпоративный отпуск. После выполнения ремонтного плана производство будет поэтапно запущено вновь – запуск запланирован на 2-9 августа.

Фото: © Sollers © Sollers

В нынешнем году УАЗ останавливает конвейеры впервые с января из-за новогодних каникул и приуроченного к ним отпуска. Тогда сборку автомобилей возобновили 20 января.

С января по июнь нынешнего года отечественный производитель выпустил 20 446 автомобилей. Наиболее часто с конвейера сходили внедорожник «Патриот» и «Буханка» (семейство СГР): всего УАЗ собрал 15 578 экземпляров моделей.

Что касается продаж, то за полгода дилеры УАЗа реализовали 13 176 автомобилей, превысив показатель того же периода 2020 года на семь процентов. При этом рыночная доля марки, напротив, уменьшилась с 1,9 до 1,5 процента.

В июле аналитики зафиксировали уже второе за лето подорожание «УАЗов»: цены на все модели, включая легкие коммерческие, выросли на 35 тысяч рублей, или 2,2-4,1 процента от прежней стоимости.