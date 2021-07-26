Продлят до Тюмени: раскрыты подробности стройки мегатрассы в России

Общая предварительная стоимость строительства и реконструкции трассы М12 от Казани до Екатеринбурга, создать которую к 2024 году поручил глава государства, оценивается в 492,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

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О том, что скоростную автомагистраль Москва — Казань следует продлить до Екатеринбурга и построить до 2024 года, Владимир Путин заявил в апреле в послании Федеральному собранию.

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Президент отметил, что средства на строительство выделят из Фонда национального благосостояния. С учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги «будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», подчеркнул глава государства.

«Коммерсант», со ссылкой на данные Росавтодора о планируемых работах на участках трассы, отмечает, что новая 547-километровая дорога, начавшись в Казани, пройдет по существующей трассе М7 «Волга». Реконструкцией и строительством займутся Росавтодор и госкомпания «Автодор».

В рамках проекта создадут обходы Нижнекамска, Набережных Челнов, а также населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Далее, от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области запланировано строительство абсолютно нового 274-километрового участка дороги, часть которого в итоге станет платной. После Ачита М12 вольется в существующую федеральную бесплатную трассу Р242 Пермь—Екатеринбург, которую существенно реконструируют.

Стоимость работ на федеральной сети Росавтодор оценивает в 232,9 млрд рублей. На проектирование участка Дюртюли—Ачит выделяется 883 млн рублей, само строительство предварительно оценено главой «Автодора» Вячеславом Петушенко в 260 млрд рублей. Таким образом, общая предварительная стоимость дороги Казань—Екатеринбург составит 492,9 млрд рублей.

При этом глава общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин подчеркнул, что было несколько вариантов трассы Казань – Екатеринбург. В частности, обсуждался проект дороги через Елабугу и Камбарку. В этом случае создавалась бы новая трасса, дублер М7.