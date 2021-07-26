Россия вошла в тройку лидеров среди европейских стран по дешевизне топлива

Россия вошла в тройку лидеров по дешевизне бензина АИ-95 среди 32 стран Европы и заняла вторую строчку, следует из исследования экспертов РИА «Рейтинг». В среднем бензин АИ-95 в нашей стране стоит 49,1 рубля, а дешевле топливо только в Казахстане, где литр топлива можно купить за 34,3 рубля. При этом по доступности бензина для населения Россия занимает 16 строчку: на среднюю зарплату россиянин может купить около тысячи литров. Для сравнения, в Люксембурге, который находится на первом месте, этот показатель равен 2570,3 литра.

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Что касается дешевизны бензина, то, помимо Казахстана и России, в тройку вошла Республика Беларусь, где литр АИ-95 обходится в среднем в 58 рублей за литр. Самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах (162,3 рубля за литр), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля). Самое дешевое дизельное топливо в абсолютных показателях — в Казахстане (33,6 рубля за литр), а Россия снова на втором месте с результатом 50 рублей за литр.

В рейтинге европейских стран по доступности бензина Россия оказалась в середине, на 16 месте, между Италией и Казахстаном. На ежемесячную зарплату россияне могут позволить себе 1002,9 литра бензина АИ-95, итальянцы — 1094,4 литра, а жители Казахстана — 958,3 литра. В тройку лидеров по этому показателю входят Люксембург (2570,3 литра), Норвегия (2368,9 литра) и Австрия (2131,1 литра).

Последнее место в списке по доступности топлива занимает Украина (379,9 литра). В то же время эта страна находится на четвертой строчке по его дешевизне: литр бензина АИ-95 в стране можно купить за 80,3 рубля. Однако из-за низких зарплат у украинских граждан возникают трудности с доступностью топлива.