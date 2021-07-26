Появились подробности об обновленном Kia Cerato для России

Переживший рестайлинг Kia Cerato сертифицирован для российского рынка, сообщает пресс-служба южнокорейской марки. Обновленный седан первым среди всех моделей Kia в России получит новый логотип и заводской комплекс телематики. Новинку предложат с прежними бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, шестиступенчатой «механикой» и автоматом с тем же количеством передач. Сборку Cerato организуют на калининградском заводе «Автотор», а у российских дилеров модель появится в сентябре 2021 года.

Фото: © Kia © Kia

Kia Cerato, который в Южной Корее продается под индексом K3, пережил плановое обновление в середине жизненного цикла весной этого года. В числе отличий от дореформенной модели — более узкая решетка радиатора, которая теперь соединена с блок-фарами, воздуховоды треугольной формы с более рельефным обрамлением и новая передняя оптика. Также новинку можно узнать по иному наполнению задних фонарей и логотипу Kia, лишившемуся овальной рамки.

Kia

Новинку предложат с ужу знакомыми четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями с распределенным впрыском топлива: 1.6 MPI, который развивает 128 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента, и 2.0 MPI мощностью 150 сил (192 Нм крутящего момента). Первый сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической, а второй работает только с шестидиапазонным автоматом. Привод — передний.

Новинке обещаны расширенный список опций комфорта и безопасности, обновленные системы помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система, а также заводской телематический комплекс Kia Connect.

Цены на новинку объявят ближе к запуску модели на рынок, запланированному на начало осени. Пока же актуальный Cerato можно приобрести за 1 349 900 рублей — столько стоит модификация с 128-сильным мотором 1.6 и «механикой». Топовый Cerato, укомплектованный 150-сильным двигателем 2.0 и автоматом, обойдется в 1 709 900 рублей. Нынешнюю версию модели для российского рынка производят в Калининграде.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первую половину 2021 года Kia реализовала в России более 108,3 тысячи новых автомобилей (+33 относительно первого полугодия 2020 года), 5731 экземпляр из которых — модель Cerato.