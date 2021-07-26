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Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад

Трасса М12 увеличится на 425 км и дотянется до Екатеринбурга. Совместный проект Росавтодора и госкомпании "Автодор" обойдется государству почти в 500 млрд рублей, пишет Коммерсант.

Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург
Фото: Константин Михальчевский/РИА НовостиКонстантин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что новая дорога от Казани до Екатеринбурга будет построена к 2024 году, и она станет продолжением строящейся трассы от Москвы до Казани, на которую уже выделено 639 млрд рублей, ее тоже закончат в 2024 году.

Трассировка обсуждались в двух вариантах. В результате выбран так называемый "южный", проектные работы по нему будут сданы к концу этого года.

Известно, что на участке до Мамадыша будут построены 22 надземных пешеходных перехода, далее дорога протяженностью 81,4 км пойдет в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Абсолютно новую дорогу предстоит проложить от города Дюртюли до поселка Ачит (Свердловская область), всего - 274-километра, где будет единственный платный участок трассы М12.

После Ачита она вольется в существующую федеральную бесплатную трассу Р242 Пермь-Екатеринбург, участки которой будут также капитально ремонтироваться в рамках проекта.

Автоновости,Газета "Коммерсантъ",
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