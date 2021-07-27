УАЗ планирует выпуск укороченного «Патриота»

Автопроизводитель УАЗ планирует возобновить сборку укороченной версии модели «Патриот». Компания начала проводить опрос среди автомобилистов о необходимости такого решения.

УАЗ-3164 сходил с конвейера непродолжительное время - с июля по декабрь 2010 года. Производитель позиционировал укороченную версию внедорожник в качестве транспортного средства для молодежи.

В конструкции тоже предусматривалось 5 дверей, как и в стандартном «Патриоте». Однако задние двери были укороченными, так как колесная база составляла 240 см.

Данный автомобиль отличался лучшей маневренностью. Производитель на этапе выпуска данной модели не раскрыл интересную подробность. Данная модификация являлась перелицованной версией УАЗ-3160, который выпускался в 1997 году.