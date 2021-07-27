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УАЗ планирует начать выпуск укороченного «Патриота»

Car.ruиещё 1
1 час назад

Автопроизводитель УАЗ планирует возобновить сборку укороченной версии модели «Патриот». Компания начала проводить опрос среди автомобилистов о необходимости такого решения.

УАЗ планирует выпуск укороченного «Патриота»
Фото: Car.ruCar.ru

УАЗ-3164 сходил с конвейера непродолжительное время - с июля по декабрь 2010 года. Производитель позиционировал укороченную версию внедорожник в качестве транспортного средства для молодежи.

В конструкции тоже предусматривалось 5 дверей, как и в стандартном «Патриоте». Однако задние двери были укороченными, так как колесная база составляла 240 см.

Данный автомобиль отличался лучшей маневренностью. Производитель на этапе выпуска данной модели не раскрыл интересную подробность. Данная модификация являлась перелицованной версией УАЗ-3160, который выпускался в 1997 году.

Многие участники нового опроса производителя положительно отнеслись к такому предложению. Полноразмерный внедорожник не подходит для эксплуатации в городе.

Автоновости,УАЗ,
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