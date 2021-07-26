Путин: Санкт-Петербургу требуется второе автомобильное кольцо вроде ЦКАД

"Мы в настоящее время привлекаем средства Фонда национального благосостояния, чтобы продлить дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит передвигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, следует подумать о создании нового, более удаленного кольца от города, автомобильный обход Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, открытой недавно в Подмосковье", - сказал глава государства.