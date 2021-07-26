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Путин: Санкт-Петербургу требуется второе автомобильное кольцо вроде ЦКАД

Анна Безрукова
1 час назад

Президент России Владимир Путин предложил по аналогии с ЦКАД в Московской области создать второе, более удаленное от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития городского транспортного узла, передает Интерфакс.

Путин: Санкт-Петербургу требуется второе автомобильное кольцо вроде ЦКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы в настоящее время привлекаем средства Фонда национального благосостояния, чтобы продлить дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит передвигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, следует подумать о создании нового, более удаленного кольца от города, автомобильный обход Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, открытой недавно в Подмосковье", - сказал глава государства.

Он также добавил, что для такого крупного региона, как Петербург и Ленинградская область, "это будет, вне сомнений, востребовано".

"И еще нужно поговорить о планах по будущему развитию системы общественного транспорта, в частности с использованием средств ФНБ", - отметил Владимир Путин.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заметил: "Это старая бетонка, вроде московской, она проходит по территории Ленинградской области, и это бы расшило (узкие места). У нас очень мало времени для этого".

Он также напомнил, что идея о втором кольце обсуждалась еще в 1990-х и 2000 годах.

"Но тогда не вышло - средств, наверное, не было и, возможно, воли той не было. Но в настоящее время это крайне актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - сказал Беглов.

Напомним, финальный участок ЦКАД в Подмосковье был открыт 8 июля, движение запустили по всей автотрассе.

Автоновости,Александр Беглов,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,Интерфакс,
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